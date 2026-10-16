Sinop Üniversitesi öğrencileri Demirciköyü'nde midye hasadını yerinde gördü - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi öğrencileri Demirciköyü'nde midye hasadını yerinde gördü

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Sinop Üniversitesi öğrencileri Demirciköyü\'nde midye hasadını yerinde gördü
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Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi öğrencileri, 15 Ekim'de Demirciköyü açıklarındaki midye tesisinde hasada katıldı. 15 öğrenci, tesis personeli gözetiminde hasat, ayrıştırma ve boy sınıflandırma aşamalarını yerinde öğrendi.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi Programı öğrencileri, Demirciköyü açıklarındaki midye yetiştiricilik tesisinde hasada katılarak üretim aşamalarını yerinde öğrendi.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi Programı öğrencileri, 15 Ekim'de Demirciköyü açıklarında bulunan özel midye yetiştiricilik tesisinde gerçekleştirilen hasat çalışmasına katıldı.

Toplam 15 öğrencinin yer aldığı uygulamada, tesis personeli gözetiminde hasat halatlarının sudan alınması, midyelerin ayrıştırılması ve boylarına göre sınıflandırılması aşamaları takip edildi. Öğrenciler, yetiştiricilik sisteminin işleyişini ve saha çalışmalarında uyulması gereken iş güvenliği kurallarını üretim ortamında gözlemledi.

Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Giriş dersini veren Öğretim Görevlisi Bora Eyüboğlu, uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekerek, "Midye yetiştiriciliği, su ürünleri sektörünün hem çevresel sürdürülebilirlik hem de gıda güvenliği açısından en hassas alanlarından biri. Öğrencilerimiz bugün bir çiftliğin nasıl işlediğini kitaptan değil, halatın başında öğrendi" dedi.

Öğrencilerden İbrahim Korşun ise "Derste anlatılan üretim sistemini ilk kez kendi gözümle gördüm. Mezun olduğumda bu işi ilk kez görmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan program kapsamında öğrenciler, haftanın iki tam gününü işleme tesisleri, yetiştiricilik çiftlikleri ve avcılık sahalarında geçiriyor. Öğrenciler, eğitimlerinin son dönemini ise 3+1 modeli kapsamında işletmede mesleki eğitim alarak tamamlıyor.

Kaynak: İHA
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