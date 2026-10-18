Şırnak\'ta askeri heyet, Mehmetçik Kurs Merkezleri\'nde öğrencilere başarı diledi

Şırnak'ta Mehmetçik, kurs merkezlerinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencileri ziyaret etti. Şenoba, Taşdelen, Gülyazı ve Yemişli bölgelerindeki eğitim faaliyetlerinin incelendiği ziyarette, öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Şırnak'ta öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlık süreçlerine katkı sunmak amacıyla yürütülen eğitim destek faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Şırnak 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kürşad Cihan Erce ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Mehmetçik Kurs Merkezleri bünyesinde eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Heyet, Şenoba Üçtepe İlkokulu/Ortaokulu ile Taşdelen İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Program kapsamında Şenoba, Taşdelen, Gülyazı ve Yemişli bölgelerinde sürdürülen eğitim çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilerle sınıflarında buluşan heyet üyeleri, öğretmen ve okul idarecilerinden ders programları, etüt çalışmaları ve sınav hazırlık süreci hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen heyet, gençlerle sohbet ederek hedefleri ve gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sınav sürecinde motivasyonun ve düzenli çalışmanın önemine dikkat çeken heyet üyeleri, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Mehmetçik Kurs Merkezleri kapsamında yürütülen eğitim destek faaliyetleriyle öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanması, akademik gelişimlerinin desteklenmesi ve hedefledikleri okullara yerleşme imkanlarının artırılması amaçlanıyor. Bölgede eğitim alanında yürütülen çalışmaların, öğrencilerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sunması hedefleniyor. İl protokolü, askeri yetkililer ve eğitimcilerin iş birliğiyle sürdürülen faaliyetler, gençlerin eğitim yolculuğuna verilen desteğin önemini ortaya koyuyor.