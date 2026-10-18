Şırnak'ta askeri heyet, Mehmetçik Kurs Merkezleri'nde öğrencilere başarı diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Şırnak'ta askeri heyet, Mehmetçik Kurs Merkezleri'nde öğrencilere başarı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak\'ta askeri heyet, Mehmetçik Kurs Merkezleri\'nde öğrencilere başarı diledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta askeri heyet ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Mehmetçik Kurs Merkezleri'ndeki LGS ve YKS öğrencileriyle buluştu. Heyet, Şenoba Üçtepe ile Taşdelen'deki okullarda eğitim faaliyetlerini inceleyip öğretmenlerden sınav hazırlığı hakkında bilgi aldı.

Şırnak'ta Mehmetçik, kurs merkezlerinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencileri ziyaret etti. Şenoba, Taşdelen, Gülyazı ve Yemişli bölgelerindeki eğitim faaliyetlerinin incelendiği ziyarette, öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Şırnak'ta öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlık süreçlerine katkı sunmak amacıyla yürütülen eğitim destek faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Şırnak 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kürşad Cihan Erce ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Mehmetçik Kurs Merkezleri bünyesinde eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Heyet, Şenoba Üçtepe İlkokulu/Ortaokulu ile Taşdelen İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Program kapsamında Şenoba, Taşdelen, Gülyazı ve Yemişli bölgelerinde sürdürülen eğitim çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilerle sınıflarında buluşan heyet üyeleri, öğretmen ve okul idarecilerinden ders programları, etüt çalışmaları ve sınav hazırlık süreci hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen heyet, gençlerle sohbet ederek hedefleri ve gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sınav sürecinde motivasyonun ve düzenli çalışmanın önemine dikkat çeken heyet üyeleri, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Mehmetçik Kurs Merkezleri kapsamında yürütülen eğitim destek faaliyetleriyle öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanması, akademik gelişimlerinin desteklenmesi ve hedefledikleri okullara yerleşme imkanlarının artırılması amaçlanıyor. Bölgede eğitim alanında yürütülen çalışmaların, öğrencilerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sunması hedefleniyor. İl protokolü, askeri yetkililer ve eğitimcilerin iş birliğiyle sürdürülen faaliyetler, gençlerin eğitim yolculuğuna verilen desteğin önemini ortaya koyuyor.

Kaynak: İHA
ÜçtepeŞenobaŞırnakGüncelEğitimYKSLGSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
11:24
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
10:39
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi Saldırı anları kamerada
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada
10:09
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 11:42:16. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri heyet, Mehmetçik Kurs Merkezleri'nde öğrencilere başarı diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei