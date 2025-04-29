Yaratıcılık ve Girişimcilik Etkinliği - Son Dakika
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Eğitim

Yaratıcılık ve Girişimcilik Etkinliği

Yaratıcılık ve Girişimcilik Etkinliği

Ergün Kırlıkovalı, yaratıcılığın öğrenilebilir bir yeti olduğunu vurguladı ve gençleri cesaretlendirdi.

29.04.2025 11:03
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İSTANBUL Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Yaratıcılık ve Girişimcilik' başlıklı etkinlikte mühendis ve iş insanı Ergün Kırlıkovalı konuk oldu. Kırlıkovalı, İnovasyon ve yaratıcılığın insanın genleriyle ilgili değil, öğrenilebilen bir yeti olduğunu belirterek "Hepiniz girişimci olabilirsiniz, yaratıcı olabilirsiniz. Yaratacaksınız, onu AR-GE ile destekleyeceksiniz, testlerini yapacaksınız. Seri üretime geçip satacaksınız, o zaman refah gelir. Yalnız katma değer de olacak. Herkesin yaptığını siz de yaparsanız katma değer olmaz" dedi.

İstanbul Atlas Üniversitesi Vadi Kampüs Dr. Ralph A. DeFronzo Oditoryumu'nda gerçekleştirilen 'Yaratıcılık ve Girişimcilik' başlıklı etkinliğin konuğu Türk mühendis, girişimci ve iş insanı Ergün Kırlıkovalı oldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Gülal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelen Kırlıkovalı, Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi ve devamında Manchester Üniversitesi'ndeki eğitimlerinin ardından 46 sene önce yerleştiği ABD'deki girişimcilik hikayesini anlattı.

Amerikan Deniz ve Hava Kuvvetlerinde F-35 uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplama malzemesinin tek tedarikçisi olan Ergün Kırlıkovalı, 33 yaşında kurduğu şirketinin yolculuğunu anlattı. 1988 yılında Northrop Grumman firmasından aldıkları davet üzerine ihaleye girdiklerini belirten Kırlıkovalı, "Aralarında Shell ve DuPont gibi büyük firmaların olduğu şirketler ihaleye ekipleriyle katıldı. Ben tek başıma gittim. Pentagon şunu istiyor, çelik kadar kuvvetli bir malzeme ama bükebileceksiniz. Diğer şirketlerin yöneticileri kahve molasında 'Bu saçmalık, bu ikisi birbiriyle çelişen istekler. Bu olmaz' diyorlardı. Dört beş kişilik ekipler ihaleyi terk etti. Salona girdim, sandalyelerin bir kısmı boşalmıştı. O gün o dakikada kafamda şimşekler çaktı, ben bunu yaparım. İngiltere'deki master eğitimim sırasında bir derste kauçuk elastikiyeti dersi almıştım. Bunu kullanarak onu yapabileceğimi düşündüm. 6 ay boyunca çok sıkı çalıştık, testler yaptık. 6 ay sonunda hazırladığımız malzemeleri gizli zarfla teslim ettik. Üçüncü yılın sonunda testleri geçen zarftaki malzeme bizim malzeme oldu" dedi.

'KORKUP KAÇSAYDIM, BURADA OLMAZDIM'

Gençlere bu noktada tavsiyede bulunan Kırlıkovalı, "Genç arkadaşlara mesajlarım şunlar: Eğer ben orada 'Bunlar çok büyük, milyar dolarlık firmalar ben onlarla yarışamam' deseydim burada olmazdım yani hayatta size zor projeler verebilirler ama çalışırsınız, öğrenirsiniz o konuda en iyisi olursunuz. Biraz da risk alırsınız. Ben orada risk aldım. Özgüven de önemli. 'Ben bunu yaparım' dedim" diye konuştu.

'F-35'TE 19 SENEDİR TEK TEDARİKÇİYİZ'

Bu başarının kendilerine Lockheed Martin firmasının F-35 uçaklarındaki başarısının yolunu açtığını belirten Kırlıkovalı, "Orada çok değişik bir malzeme istiyorlardı. Uçağı radara görünmez yapan bir polimer istiyorlardı. Dedim 'Ben bunu da yaparım.' Çünkü temel bilimler olarak prensipleri kafamda. 6-7 ay güzel bir çalışma yaptık. Yine bir prototip malzeme çıkardık. O da bütün testleri geçti. Şimdi bu iki uçakta B-2 ve F-35'te tek tedarikçiyiz. B-2'de 30 yılı geçtik, F-35'te de 2006'dan beri yani 19 senedir tek tedarikçiyiz" dedi.

'GİRİŞİMCİLİKLE TAÇLANDIRILMAYAN YARATICILIK RAFTA TOZLANIR GİDER'

İnovasyon ve yaratıcılığın öğrenilebilen bir yeti olduğunu belirten Kırlıkovalı, "Son 50 yılda edindiğim bilgi, görgü ve tecrübeyle söylüyorum. İnovasyon ve yaratıcılık insanın genleriyle ve yaratılışla ilgili değil. Yaratıcılık öğretilebilir bir yeti. Bizlere iyi öğretilememiş ki yapamıyoruz. Hepiniz girişimci olabilirsiniz, yaratıcı olabilirsiniz. Bir şey yarattınız diyelim. Girişimcilikle onu taçlandırmazsanız o yaratıcılık rafta durur. Tozlanır, gider. Ama o yaratıcılığı girişimcilikle pazarlarsanız ve satışı böyle yaparsanız o size refah getirir. Refah katma değerden geçer. Katma değer yaratıcılıktan geçer, yaratıcılık da girişimcilikten geçer yani bunları bu sırada yapmadıkça refah olmaz. Yaratacaksınız, onu AR-GE ile destekleyeceksiniz, testlerini yapacaksınız. Seri üretime geçip satacaksınız, o zaman refah gelir. Yalnız katma değer de olacak. Herkesin yaptığını siz de yaparsanız katma değer olmaz" diye konuştu.

İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, konuşmasının ardından mühendis, girişimci ve iş insanı Ergün Kırlıkovalı'ya plaket takdim etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Yaratıcılık ve Girişimcilik Etkinliği - Son Dakika

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