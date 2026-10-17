YÖK Başkanı Özvar, Sinop'ta sualtı kaynak bölümü açılması için başvuru istedi - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Sinop'ta sualtı kaynak bölümü açılması için başvuru istedi

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YÖK Başkanı Özvar, Sinop\'ta sualtı kaynak bölümü açılması için başvuru istedi
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sinop Üniversitesi Karakum Dalış Eğitim Merkezi ziyaretinde Sualtı Kaynak Teknolojisi Bölümünün açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altyapı ve şartların uygun olduğunu belirten Özvar, bölüm için başvuru yapılmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sinop Üniversitesi Karakum Dalış Eğitim Merkezi'ni ziyaretinde, üniversite bünyesinde Sualtı Kaynak Teknolojisi Bölümünün açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eğitim altyapısının uygun olduğunu belirten Özvar, "Su altı kaynak teknolojisi bölümü için altyapı ve şartlar uygun. Bu bölüm için başvurunuzu yapın, bu mutlaka değerlendirilip planlamaya alınacaktır" dedi.

Sinop Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere kente gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, beraberindeki heyetle birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve beraberindeki misafir rektörler, Sinop Üniversitesi Seydi Ali Reis Araştırma Gemisi ile Karakum Dalış Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Karakum Dalış Eğitim Merkezi'nde öğrencilerle sohbet eden YÖK Başkanı Özvar, sualtı teknolojileri alanında verilen eğitim, uygulama imkanları ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin eğitim süreçlerini ve mesleki hedeflerini dinleyen Özvar, merkezin mevcut altyapısını da yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında Karakum Dalış Eğitim Merkezi öğrencilerinden, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a Türk bayrağı takdim edildi. Bayrak takdiminin ardından öğrencilerle sohbet eden Özvar, Sinop Üniversitesi'nde verilen sualtı teknolojileri eğitimi, uygulamalı çalışmalar ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları hakkında bilgi aldı.

Merkezdeki eğitim imkanlarını değerlendiren YÖK Başkanı Özvar, üniversitenin mevcut altyapısının Sualtı Kaynak Teknolojisi Bölümünün açılması için uygun olduğunu belirtti. Özvar, bölümün açılması için gerekli başvurunun yapılmasını isteyerek, "Su altı kaynak teknolojisi bölümü için altyapı ve şartlar uygun. Bu bölüm için başvurunuzu yapın, bu mutlaka değerlendirilip planlamaya alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Özvar'ın açıklaması, Sinop Üniversitesi bünyesinde sualtı teknolojileri alanındaki eğitim imkanlarının genişletilmesi ve yeni bir bölümün açılması yönünde önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ziyarette akademisyenler, sualtı teknolojileri ve kaynakçılık alanındaki mesleki eğitimin iş gücü piyasasındaki karşılığına dikkat çekti. Öğrencilerin farklı sektörlerde çalışma imkanlarına sahip olduğunu belirten akademisyenler, özellikle tersaneler ve sanayi kuruluşlarının bu alandaki istihdam olanaklarını anlattı.

Eğitim programının uygulama ağırlıklı yapısı, öğrencilerin mesleki yeterlilikleri ve mezuniyet sonrası iş imkanları hakkında bilgi verilen ziyarette, üniversitenin mevcut eğitim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin, Sinop Üniversitesi'nin sualtı teknolojileri alanındaki eğitim çalışmalarının geliştirilmesine ve Sualtı Kaynak Teknolojisi Bölümünün açılmasına yönelik sürecin değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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