YÖK ve TOBB'dan Eğitim Protokolü - Son Dakika
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YÖK ve TOBB'dan Eğitim Protokolü

YÖK ve TOBB\'dan Eğitim Protokolü

YÖK ve TOBB, meslek yüksekokullarının sektörle ihtiyaçlarını karşılayacak iş birliği protokolü imzaladı.

21.04.2025 16:21
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 'Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile 388 meslek yüksekokulu, 367 oda ve borsa ile eşleştirildi. Yüksekokulların programları sektörün ihtiyaçlarına gören güncellenecek, iş dünyasında çalışan tecrübeli isimler de yüksekokullarda ders verecek.

YÖK ve TOBB arasında, yükseköğretimin sektörle daha güçlü bağ kurmasını sağlayacak iş birliği protokolü imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bazı üniversitelerin rektörleri katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖK ile TOBB arasında imzalanan Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü ile Türkiye genelinde, 81 ilde, 388 meslek yüksekokulda, 367 oda ve borsanın aktif katkısıyla çok paydaşlı ve çok boyutlu bir dönüşüm süreci başlattıklarını vurgulayarak, "Üniversitelerimiz ve iş dünyamız tam bir iş birliği içinde ortak hedefe yürüyeceğiz. Meslek yüksekokullarımızın programları sektörün ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenecek, bu süreçte sanayi ve ticaret temsilcileriyle yakın iş birliği yapılacak. Yani eğitim tarafı ile üretim tarafını aynı masada buluşturacağız" dedi.

Hisarcıklıoğlu, yazılım, yapay zeka, siber güvenlik, sağlık teknolojileri gibi alanlarda yeni ön lisans programlarının açılacağına işaret ederek, "388 meslek yüksekokulu, bulundukları il ve ilçedeki 367 oda ve borsamız ile eşleştirilecek; tıpkı meslek liselerinde olduğu gibi birlikte yönetim ve istişare mekanizmaları kurulacak. Üniversite yönetimlerimizle oda ve borsalarımız el ele vererek eğitim planlamasından altyapıya pek çok konuda birlikte adım atacak. Bugün başlattığımız bu iş birliği, inşallah ilerleyen yıllarda Türkiye'deki tüm meslek yüksekokullarına yayılacak ve kalıcı hale gelecektir" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ DAHA DONANIMLI HAZIRLANACAK'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, protokolle, yükseköğretimin sektörle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlayacak, eğitim-istihdam uyumunu sağlamlaştıracak yeni bir modelin ilk adımın atılacağını belirtti. Özvar, "Protokol 103 üniversitemizin 388 meslek yüksekokulundaki mesleki programları kapsayacaktır. Protokol kapsamında, farklı illerimizde meslek yüksekokulları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve borsalar arasında güçlü bir bağ kurulacaktır. Böylece, üniversitelerimiz iş dünyasının taleplerini yakından takip edecek, sektörel beklentilere uygun eğitim programları geliştirilecek ve öğrencilerimiz iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlanacaktır" dedi.

Özvar ayrıca, iş dünyasında çalışan tecrübeli isimlerin belirli alanlarda meslek yüksekokullarında dersler vereceğini, öğrencilere doğrudan sektör bilgisini aktaracağını vurgulayarak, "İş dünyasının içinden gelen bu eğitim modeli, uygulamalı bilgiyi merkeze alacak ve öğrencilerin gerçek mesleki süreçlere daha erken aşamada adapte olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş yeri eğitimi ve staj süreçleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi işletmelerle iş birliği içinde yürütülecektir. Böylece, öğrenciler yalnızca sınıf içinde teorik eğitim almakla kalmayacak, mezun olmadan önce iş dünyasıyla tanışma fırsatı bulacak ve mesleki becerilerini doğrudan üretim sahasında geliştirme imkanına sahip olacaktır. Staj sürecinin etkin yürütülmesi, mezunların iş bulma sürecini hızlandıracaktır" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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