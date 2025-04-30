1 Mayıs'ta Emekçilere Destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla akıl ve alın terleriyle çalışarak üreten bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yayımladığı mesajla çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Mesajında işçi ve işverenin çalışma hayatında birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Tüm emekçi arkadaşlarımla birlikte daha fazla refah için aydınlık günlere doğru yan yana süren yol arkadaşlığımızdan onur duyuyorum" dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensuplarıyız. Şüphesiz girişimci ve sanayici olmadan emekçilerimiz, emekçi kardeşlerimiz olmadan da bizler tek başımıza bir şey ifade etmeyiz. Biliyoruz ki, Türkiye eğer kendisine büyük hedefler seçmişse, milli gelirini artırmak istiyorsa, daha müreffeh, daha güzel günler görmek istiyorsa bunun yolu birlik ve beraberlikten geçer. Ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla akıl ve alın terleriyle çalışarak üreten bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." - ANKARA