10 gün önce Turkcell CEO\'su olarak atanan Bülent Aksu, görevden alındı

Turkcell'e 14 Eylül'de genel müdür olarak atanan eski yönetim kurulu üyesi Bülent Aksu'nun görevi sona erdi.

Turkcell tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu'nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz" denildi.

ATAMA 14 EYLÜL'DE YAPILMIŞTI

Turkcell yönetim kurulu, 14 Eylül'de genel müdürlük görevine Bülent Aksu'yu atamıştı. Turkcell Olağan Genel Kurulu'nun ardından üst yönetim belirlenmiş ve Nisan 2021'den bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.

MURAT ERKAN 11 EYLÜL'DE AYRILMIŞTI

Öte yandan Turkcell, dört yıldır Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan'ın, 11 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, "15 yılı aşkın süredir Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen ve başarılı çalışmalara imza atan Murat Erkan'a bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer almıştı.