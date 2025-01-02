10 Projeye 67 Milyon TL Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

10 Projeye 67 Milyon TL Destek

10 Projeye 67 Milyon TL Destek

KUZKA, 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 10 projeye toplam 67 milyon TL destek sağlayacak.

02.01.2025 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve SOGEP-Anadoludakiler Programı çerçevesinde 10 proje desteklenmeye hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR82 Bölgesi'nde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve SOGEP-Anadoludakiler Programı değerlendirme süreci tamamlandı. KUZKA tarafından Bölge illeri adına sunulan 10 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

10 projeye, 67 milyon TL destek sağlanacak

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta uygulanacak program çerçevesinde toplam yatırım tutarı 90 milyon TL olan 10 projeye KUZKA tarafından yaklaşık 67 milyon TL destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından SOGEP kapsamında Kastamonu'da "Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu" ve "Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası"; Çankırı'da "Çansüt Süt Ürünleri Tesisi Kapasite Artırımı", "Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi" ve "Ilgaz Çeltik İşleme Tesisi"; Sinop'ta "Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Projesi' ile 'Kırsalda Silaj Üretimi ve Hayvancılığın Geliştirilmesi" projesi desteklenmeye hak kazandı.

Yöresel ürünlere 10 milyon destek

2024 yılında ilk defa hayata geçirilen ve yerel üreticilerin desteklenmesini, geleneksel kültürün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini hedefleyen SOGEP-Anadoludakiler programı kapsamında ise TR82 Bölgesi özelinde 3 proje destek almaya hak kazandı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta 3 projeye KUZKA tarafından toplamda 9 milyon 676 bin TL destek sağlanacak. Desteklerden Kastamonu'da "Kastamonu Kültürel Mirası", Çankırı'da "Çankırı Anadoludakiler Kilim Evi ve Atölyesi" ile Sinop'ta "Boyabat Tekno Zanaart" projeleri yararlanacak.

Hayata geçirilecek bu projeler ile bölgedeki dezavantajlı kesimler istihdama kazandırılarak kırsalda tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretiminin katma değerli hale getirilmesi hedefleniyor. Bölgeye özgü yöresel ürünler ile geleneksel el sanatların da destekleneceği programlar kapsamında, bölgede yetişmiş insan kaynağı ve istihdam edilebilirlik de artırılmış olacak. Bölgede dezavantajlı konumda bulunan kesimlerin istihdamlarına imkan sağlayacak projeler sayesinde aynı zamanda TR82 Bölgesi'ne yaklaşık 90 milyon lira büyüklüğünde yatırım yapılmış olacak. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, kastamonu, Çankırı, Ekonomi, Yaşam, Sinop, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 10 Projeye 67 Milyon TL Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
14:59 DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:24:07. #1.13#
SON DAKİKA: 10 Projeye 67 Milyon TL Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.