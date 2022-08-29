Kırtasiye masrafları velilerin uykularını kaçırdı! Fiyatlar 400 ile 1.500 lira arasında değişiyor - Son Dakika
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Kırtasiye masrafları velilerin uykularını kaçırdı! Fiyatlar 400 ile 1.500 lira arasında değişiyor

29.08.2022 07:57
Kırtasiye masrafları velilerin uykularını kaçırdı! Fiyatlar 400 ile 1.500 lira arasında değişiyor

12 Eylül'de açılacak olan okullar öncesinde çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışan veliler alışverişe başladı. Alışverişlerini özellikle internet üzerinden yapmayı tercih eden veliler, çanta, kalem, defter, silgi gibi harcamaların 400 ile 1.500 lira olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Milyonlarca öğrenci ve aileleri okulların açılmasını dört gözle bekliyor. Çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için veliler alışverişe başladı. Bu sene özellikle e-Ticaret üzerinden kırtasiye ürünlerine talep arttı.

"İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YÜZDE 40 ARTTI"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, e-Ticaret'te bu yıl okul alışverişlerinin yaklaşık 1 ay önceden başladığını söyledi. Çevikoğlu "Kırtasiye araç gereçlerinde talep artmaya başladı. Ürün aramalarında yoğun olarak çanta, kalem, defter, silgi, kalem ucu gibi ürünler başı çekiyor. Diğer yıllara göre okul ürünü alışverişlerinde bu yıl yüzde 40'lara varan artış yaşandığını görüyoruz" dedi.

"FİYATLAR 1500 LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR"

Kırtasiye alışverişlerini daha çok annelerin yaptığını ifade eden Hakan Çevikoğlu "Bu sene fiyat bazında harcamaların da bir nebze arttığı görülüyor. Kaliteye göre tüm ihtiyaçlar eklendiğinde 400 ila 1.500 liraları bulan bir harcama yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

"E-TİCARET ALANINDA CİDDİ BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞECEK"

Türkiye gazetesinin haberine göre vatandaşların en uygun fiyata en doğru ürünü almak istediğini belirten Çevikoğlu, şöyle konuştu; "Ülkemizde e-Ticaret artık önemli bir aşamaya geçmiş durumda. Katlanarak büyüyen bir sektör. Bu nedenle bu yıl artan talep ile birlikte e-Ticaret alanında ciddi bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor."

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SON DAKİKA: Kırtasiye masrafları velilerin uykularını kaçırdı! Fiyatlar 400 ile 1.500 lira arasında değişiyor - Son Dakika
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