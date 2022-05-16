148 maden sahası ihale edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

148 maden sahası ihale edilecek

16.05.2022 08:55
148 maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 148 maden sahasını aramalara açmak üzere ihale yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 148 maden sahasını aramalara açmak üzere ihale yapacak.

MAPEG'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MAPEG 148 maden sahasını aramalara açmak üzere kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale yapacak.

İhalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri MAPEG'in web sitesinde yayımlanacak ihale duyurusunda bildirilecek.

Sahalar için başvuru belgeleri de ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

YORUMLAR
500
Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten ikinci defa bağlantı bedeli alınmayacak Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten ikinci defa bağlantı bedeli alınmayacak Bazı madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25'a çıkarıldı Bazı madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25'a çıkarıldı

Gazete, Enerji, Petrol, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 148 maden sahası ihale edilecek - Son Dakika


Son Dakika
08:36 16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:33 Tunceli'de kız yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi
08:31 İrem Derici'nin Cem Belevi'ye öfkesi dinmiyor! "İblis" dediği eski sevgilisine demediğini bırakmadı
08:25 Dolandırıcıların son hedefi İBB Başkanı oldu: Ekrem İmamoğlu'nu "Yargıtay üyesiyim" diye arayan dolandırıcı yakalandı
08:25 16 Mayıs güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:10 Oğlunu askere gönderen Şevval Sam'dan duygusal anlar
08:07 16 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak?
08:07 İBB, tepki çeken Müze Gazhane'deki duvar kağıtlarını kaldırdı
08:03 İsveç'ten kritik hamle geldi! NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek
08:00 15 yaşındaki genç, tartıştığı babasını iki kez ateş ederek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 09:02:23. #1.13#
SON DAKİKA: 148 maden sahası ihale edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement