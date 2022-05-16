Ons fiyatındaki yükselişle paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,13 oranındaki düşüşle güne 900,5 liradan alıcı buluyor.
Alış:900,2
Satış:900,8
Alış: 1.440
Satış:1.476
Alış:6.106
Satış:6.198
Merkez Bankası Rezervleri
Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.
Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › 16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL? - Son Dakika