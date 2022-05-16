16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL? - Son Dakika

Ons fiyatındaki yükselişle paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,13 oranındaki düşüşle güne 900,5 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış:900,2

Satış:900,8

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 1.440

Satış:1.476

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Alış:6.106

Satış:6.198

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.