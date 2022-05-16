16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL? - Son Dakika
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16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?

16.05.2022 08:36
16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?

Kapanışı 897,2 liradan yapan gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 900,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.453 liradan, Cumhuriyet altını ise 6.101 liradan satışta.

Ons fiyatındaki yükselişle paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,13 oranındaki düşüşle güne 900,5 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış:900,2

Satış:900,8

16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 1.440

Satış:1.476

16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Alış:6.106

Satış:6.198

16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.

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Çeyrek Altın, Gram Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL? - Son Dakika


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