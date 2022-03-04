1MCT yarın XT.COM kripto borsasında listeleniyor - Son Dakika

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül, dünyanın ilk mikrokredi tokenı olma özelliği taşıyan MicroCreditToken'ın (1MCT), yarın XT.COM kripto borsasında satışa çıkacağını belirtti.

MicroCreditToken'dan yapılan açıklamaya göre, TİSVA ve Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus'un 2003 yılında başlatmış olduğu yoksullara yönelik mikrokredi finansman modelinde yeni dönem 5 Mart 2022 tarihi itibarıyla başlıyor.

Akgül, şunları kaydetti:

"Yoksulluğun olmadığı bir dünya vizyonuyla yola çıktığımız MicroCreditToken, finansal kaynaklara erişimi arttırarak yoksulluğu azaltmak ve dünyada mikrogirişimciye yönelik mikrokredi projelerinde kullanılan tek token olmaktır. Yoksulların işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için finansal ve sosyal aracılık hizmeti sunduk. MicroCreditToken, finansman eksikliğinden dolayı mikrokredi arayışındaki yoksulların ihtiyaçlarını tam olarak karışlayacak. MicroCreditToken, dünya genelinde mikrokrediye ihtiyaç duyan yaklaşık 1,5 milyar yoksula finansal sermaye desteği sağlamayı amaçlıyor. Böylece dünya genelinde yoksulluğun, sosyal girişimcilik ve mikrofinans vasıtasıyla ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz."