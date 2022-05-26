2 adet özel üretim Yubari kavun, açık artırmada satıldı - Son Dakika
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2 adet özel üretim Yubari kavun, açık artırmada satıldı

26.05.2022 13:36

Japonya'da her yıl düzenlenen açık artırmaya çıkarılan 2 adet özel üretim Yubari kavun, 3 milyon Japon yene yani 387 bin 591 TL'ye satıldı. Lezzeti nedeniyle yüksek fiyata satılan özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019'da 5 milyon yen (646 bin 377 TL) olmuştu.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki bugün Sapporo şehrinde gerçekleştirildi. Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen toplam 2 bin 721 kavun en yüksek fiyata alıcı bulmak için yarıştı.

387 BİN LİRAYA İKİ KAVUN ALDILAR

Yerel bir meyve ve sebze satıcısı Hokuyupack adlı şirket 3 milyon yenlik (387 bin 591 TL) en yüksek teklifi vererek 2 adet özel üretim kavunun sahibi olmaya hak kazanırken, şirketin CEO'su Kiyomichi Noda kavunların eşsiz lezzetinin onları bu yüksek fiyata değer kıldığını söyledi. Yubari Tarım Kooperatifi ise bu yıl 98 yerel çiftçi tarafından yetiştirilen 3 bin 438 ton kavunun satışı gerçekleştirilmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.

Japonya'daki açık artırmada 2 adet kavun 387 bin liraya satıldı

2019'DA REKOR FİYATA SATILMIŞTI

Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019'da 5 milyon yen (646 bin 377 TL) olmuş, 2 adet kavun rekor fiyata alıcı bulmuştu. Geçen yılki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise 2,7 milyon yende (349 bin 46 TL) kalmıştı.

YORUMLAR
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Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı Eflani çiftçisine 2 bin 500 adet hindi ve yumurtalık tavuk civcivi dağıtıldı Ünlü mayo markası Zeki Triko icradan satıldı Ünlü mayo markası Zeki Triko icradan satıldı
Kaynak: İHA

Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2 adet özel üretim Yubari kavun, açık artırmada satıldı - Son Dakika


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