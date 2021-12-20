Dolar/TL paritesinde son durum merak konusu oldu. Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirimi kararından sonra, sağlıksız fiyat oluşumunu engellemek amacıyla piyasaya doğrudan müdahale edildiği de belirtilmişti. Piyasaya 5. kez müdahale edildi. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...
20 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,79'luk yükseliş ile başlayan dolar, 16,80 TL oldu.
ALIŞ: 16,3358
SATIŞ: 16,3652
Euro haftanın ilk iş gününe yüzde 2,03'lük artış ile başladı. TL karşısında euro, 18,90 TL.
ALIŞ: 18,5044
SATIŞ: 18,5377
20 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1,67 yükselen sterlin 22,1832 TL'den alınıp 22,3117 TL'den satılıyor.
ALIŞ: 21,7046
SATIŞ: 21,8177
Son Dakika › Ekonomi › 20 Aralık Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? - Son Dakika Ekonomi