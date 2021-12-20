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20 Aralık Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? - Son Dakika

20 Aralık Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?

20.12.2021 07:38
20 Aralık Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?

TCMB PKK toplantısının ardından açıklanan, faizlerin 100 baz puan indirilmesi haberinden sonra döviz, TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Son birkaç haftadır ibrenin yukarı işaret ettiği döviz kurundaki yükseliş, haftanın ilk günü olan 20 Aralık'ta da devam etti. Güne yükselişle başlayan dolar, euro ve sterlini de etkiledi. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum..

Dolar/TL paritesinde son durum merak konusu oldu. Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirimi kararından sonra, sağlıksız fiyat oluşumunu engellemek amacıyla piyasaya doğrudan müdahale edildiği de belirtilmişti. Piyasaya 5. kez müdahale edildi. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

20 ARALIK PAZARTESİ 1 DOLAR KAÇ TL?

20 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,79'luk yükseliş ile başlayan dolar, 16,80 TL oldu.

20 Aralık Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?

ALIŞ: 16,3358

SATIŞ: 16,3652

20 ARALIK PAZARTESİ 1 EURO KAÇ TL?

Euro haftanın ilk iş gününe yüzde 2,03'lük artış ile başladı. TL karşısında euro, 18,90 TL.

20 Aralık Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?

ALIŞ: 18,5044

SATIŞ: 18,5377

20 ARALIK PAZARTESİ 1 STERLİN KAÇ TL?

20 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1,67 yükselen sterlin 22,1832 TL'den alınıp 22,3117 TL'den satılıyor.

20 Aralık Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?

ALIŞ: 21,7046

SATIŞ: 21,8177

20 Aralık Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?

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Son Dakika Ekonomi 20 Aralık Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 20 Aralık Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? - Son Dakika
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