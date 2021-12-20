Altın gram fiyatı yükseliş trendini güçlendirerek haftanın ilk işlem günü 976 TL'yi görerek yeni rekorunu kırdı. Altın fiyatları Eylül ayında başlayan yükselişini Aralık ayında da sürdürürken, piyasalar için kritik haftaya girildi.
Gram altın alış: 976,8
Gram altın satış: 977,4
Çeyrek altın alış: 1.563,4
Çeyrek altın satış: 1.602,4
Yarım altın alış: 3.126,7
Yarım altın satış: 3.204,9
Tam altın alış: 6.253,4
Tam altın satış: 6.390,2
Son Dakika › Ekonomi › 20 Aralık Pazartesi gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? - Son Dakika Ekonomi