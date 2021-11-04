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"2022 sonuna kadar 10 ülkede restoran açarak 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız" - Son Dakika

"2022 sonuna kadar 10 ülkede restoran açarak 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız"

04.11.2021 09:06

Q Food & Beverage Group, HuQQabaz markasıyla Türkiye ve yurtdışında bulunan 16 restoran sayısını 2022 sonuna kadar toplam 40 noktaya ulaştıracağını duyurdu.

Q Food & Beverage Group, HuQQabaz markasıyla Türkiye ve yurtdışında bulunan 16 restoran sayısını 2022 sonuna kadar toplam 40 noktaya ulaştıracağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan HuQQabaz Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet F. Yağlı, "2022 sonuna kadar 10 ülkede 40 lokasyonda restoran açarak 2 bin kişiye istihdam sağlamayı 56 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeme-içme sektöründe küresel bir marka haline gelen, Türkiye'de ve dünyada büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam eden Q Food & Beverage Group, HuQQabaz markasıyla 2022 senesinin sonuna kadar Türkiye'de 3, yurt dışında açacağı 21 restoranla toplam restoran sayısını 40'a çıkaracak.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan HuQQabaz Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet F. Yağlı, "HuQQabaz markamızla yeme-içme sektöründe bugün 4 ülkede 21 lokasyonda bin 100 çalışanımızla hizmet veriyoruz. 2022 sonuna kadar ise 10 ülkede 40 lokasyonda restoran açarak 2 bin kişiye istihdam sağlamayı da hedefliyoruz. Bizim başarımız markamızın stratejisini pandemi gibi olağanüstü süreçlere de hızla adapte olacak şekilde kurgulamamız ve yeni konseptleri hayata geçirmemiz. Yeme içme sektöründeki başarımızı yurt dışındaki atılımlarımızla daha değerli kılmayı ve 2022 senesi sonuna kadar 56 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


2022 sonuna kadar 10 ülkede restoran açarak 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız
2022 sonuna kadar 10 ülkede restoran açarak 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi '2022 sonuna kadar 10 ülkede restoran açarak 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız' - Son Dakika Ekonomi


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