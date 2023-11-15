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Asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçi yer alacak - Son Dakika

Asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçi yer alacak

15.11.2023 10:15  - Güncelleme: 10:16

Asgari ücret pazarlığının yapılacağı komisyonda bu yıl bir ilk yaşanacak. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, 5 kişilik heyetinde 4 asgari ücretliye yer verecek. İşçiler bizzat pazarlık masasında yer alacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını belirtti. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5'er olmak üzere 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediğini anımsatan Atalay, bu yıl TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçinin yer alacağını söyledi.

BİR İLK OLACAK

Atalay, "Komisyonda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. TÜRK-İŞ yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek. Önceki yıllarda 1 işçi komisyonda yer alıyordu, bu yıl ilk kez 4 işçi pazarlık masasında olacak." dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçi yer alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçi yer alacak - Son Dakika
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