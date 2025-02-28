2024 Kişi Başına GSYH Artışı

Ekonomi

TÜİK verilerine göre, kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2024 yılında 507 bin 615 TL oldu. ABD doları cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon TL oldu.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2024 yılında 507 bin 615 TL oldu

Kişi başına GSYH 2024 yılında cari fiyatlarla 507 bin 615 TL, ABD doları cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı. - İSTANBUL