2024 Kişi Başına GSYH Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Kişi Başına GSYH Artışı

TÜİK, 2024 yılı için kişi başına GSYH'yı 507 bin 615 TL olarak açıkladı.

28.02.2025 12:46
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TÜİK verilerine göre, kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2024 yılında 507 bin 615 TL oldu. ABD doları cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon TL oldu.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2024 yılında 507 bin 615 TL oldu

Kişi başına GSYH 2024 yılında cari fiyatlarla 507 bin 615 TL, ABD doları cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Kişi Başına GSYH Artışı - Son Dakika

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