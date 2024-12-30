Ekonomi

Çin'de düzenlenen "Karakterlerle Guiyang" temalı 2024 Küresel Gençlik Tasarım Yarışması sonuçlandı.

CPC Guiyang Belediye Komitesi Tanıtım Departmanı tarafından düzenlenen ve huanqiu.com ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Karakterlerle Guiyang" temalı 2024 Küresel Gençlik Tasarım Yarışması 16 Aralık tarihinde başarıyla sonuçlandı. Yarışma, Guiyang'ı anlatmak ve tanıtmak için kültürel güçlendirme ve Çince karakterlerin yenilikçi tasarımlarını kullanan hem Çin'den hem de yurtdışından binlerce gencin ilgisini çekti. - İSTANBUL