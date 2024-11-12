2024'te Cari Açık Oranı Yüzde 1 Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

2024'te Cari Açık Oranı Yüzde 1 Bekleniyor

2024\'te Cari Açık Oranı Yüzde 1 Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cari işlemler açığının 2024'te milli gelire oranının yüzde 1 olacağını duyurdu.

12.11.2024 13:05
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yıl sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cari işlemler dengesindeki olumlu görünüm, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor. Cari işlemler dengesi 2024 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos aylarından sonra Eylül ayında da yaklaşık 3 milyar dolar fazla vermiştir. 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık 9,7 milyar dolara gerilemiştir. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki iyileşme 30,9 milyar dolara ulaşırken, hizmetler dengesinde verilen fazla 3,2 milyar dolar artmıştır" ifadelerini kullandı.

Cari dengedeki iyileşme ile beraber dış finansmana olan ihtiyacın hızla azaldığını aktaran Yılmaz, "Risk göstergelerimiz iyileşmekte ve dış borçlanmanın maliyeti düşmektedir. Makroekonomik göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Yeniden dengelenme politikaları ve OVP (Orta Vadeli Program) kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle, 2024 yıl sonunda OVP'de yüzde 1,7 olması öngörülen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'te Cari Açık Oranı Yüzde 1 Bekleniyor - Son Dakika

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