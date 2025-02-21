2024'te İş Gücü Endeksleri Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

2024'te İş Gücü Endeksleri Artış Gösterdi

TÜİK, 2024'ün dördüncü çeyreğinde istihdam ve brüt ücret endekslerinin arttığını açıkladı.

21.02.2025 11:22
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Verilere göre, istihdam endeksi yıllık yüzde 2,6, brüt ücret-maaş endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,7 arttı. Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 0,3 azaldı.

TÜİK, İşgücü Endeksleri'nin Ekim- Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 5,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,0 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 0,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 artış gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 72,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,7, alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 70,4, inşaat sektöründe yüzde 69,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 74,6 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı, alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 artış kaydedildi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde 2,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,6, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 75,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 75,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 80,9, inşaat sektöründe yüzde 69,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 73.6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 73,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 73,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 77,2, inşaat sektöründe yüzde 68,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 71,7 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 88,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı 4'ncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 88,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 99,9, inşaat sektöründe yüzde 74,8, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 83,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 10,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,5, inşaat sektöründe yüzde 7,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı 4'ncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,4, inşaat sektöründe yüzde 7,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı 4'ncü. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,8, inşaat sektöründe yüzde 8,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,3 arttı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'te İş Gücü Endeksleri Artış Gösterdi - Son Dakika

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