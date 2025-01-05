2024'te Kripto Piyasasında Trump Etkisi

Ekonomi

Kripto para piyasasında 2024 yılı boyunca çok önemli gelişmelerin yanı sıra fiyat rekorları kırılırken, bu yıl, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve kabinesinin politikaları piyasanın yön bulmasında etkili olacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 2024 yılı boyunca yaşanan gelişmelerin de etkisiyle Bitcoin fiyatı, 107 bin doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu süreçte Bitcoin'in piyasa değeri 2 trilyon doları, bu ekosistemdeki tüm varlıkların piyasa değeri ise 3,7 trilyon doları aştı.

Yatırımcılar, 2024 yılında yaşananların ardından 2025'te yaşanacak önemli gelişmelere odaklandı. Yıl boyunca kripto para ekosistemi açısından hem Türkiye'de hem de dünyada bazı gelişmeler yakından takip edilecek.

Gözler 20 Ocak tarihine çevrildi

Kripto para yatırımcılarının 2025'te en yakından takip edeceği isim 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump olacak.

Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump, ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermiş, Trump'ın seçimi kazanmasının ardından kripto para birimleri hızla yükselişe geçmişti.

Seçim sonrasında olumlu açıklamalarını sürdüren Trump'ın "ulusal Bitcoin rezervi planı" da bulunuyor.

Trump'ın göreve başlaması sonrasında yapacağı açıklamalar ve atacağı adımların, 2025'te kripto para piyasasına etki etmesi bekleniyor.

ABD'de "kripto dostu" ekonomi yönetimi göreve başlayacak

Donald Trump, "kripto para dostu" olarak nitelendirilen isimlere, kuracağı yeni hükümette görev vereceğini duyurmuştu.

Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak görev yapacağını bildirmişti.

Donald Trump, "Sacks, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacak, böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kripto paralara olumsuz yaklaşımıyla bilinen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler de seçimlerin ardından görevini bırakacağını açıklamıştı.

Bu haberin ardından ise Bitcoin ve diğer kripto para birimleri yükselişe geçmişti.

Trump, SEC Başkanlığına kripto paralara daha "olumlu" yaklaşan bir isim olarak bilinen Paul Atkins'i aday gösterdi.

Hazine Bakanlığına da Scott Bessent'in getirileceğinin duyurulması, ABD'de görev yapacak yeni ekonomi yönetiminin "kripto dostu" olarak nitelendirilmesine yol açtı.

Türkiye'de ikincil düzenlemeler bu yılın ilk aylarında yürürlüğe girebilir

Türkiye'de geçen yıl kripto para ekosisteminin düzenlenmesi açısından ilk büyük adım atıldı.

Temmuz ayında "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile düzenleme yetkisi SPK'ye verildi.

İlk yasal çerçevenin ardından gözler ikincil düzenlemelere çevrilirken, söz konusu düzenlemelerle kripto para piyasasında netliğin oluşması amaçlanıyor.

Borsaların lisans ve kripto varlıkları saklama süreçleri gibi alanları içerebilecek ikincil düzenlemelerin bu yılın ilk aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni "ETF" onayları bekleniyor

Hem Bitcoin hem de Ethereum da geçen yıl Borsa Yatırım Fonlarının (ETF) SEC tarafından onaylanmasıyla, kripto para birimleri daha geniş kurumsal ve bireysel yatırımcı grubuna açıldı.

Bu onayların ardından 2025'te Solana, Ripple, Hedera gibi diğer kripto para birimlerinde de yeni ETF başvuruları yapılacağı ve onaylanacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Uzmanlar, kripto para piyasasında daha fazla projeye ETF onayının gelmesinin piyasalara olumlu yansıyabileceğini belirtirken, bu konudaki gelişmelerin piyasa üzerinde belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Ripple ve Coinbase davaları

En yüksek piyasa değerine sahip altcoin projelerinden Ripple ve ABD'nin en büyük kripto para borsalarından Coinbase, önceki yıllarda SEC tarafından suçlanmıştı.

Düzenleyici kurum, Ripple ve Coinbase'i kayıt dışı menkul kıymet işlemleri yapmakla itham etmişti. Davaların kripto para piyasasına yansıması olumsuz oldu.

Ripple Davası'nda 2024'te kripto para projesi lehine karar alınmış olsa da SEC süreci temyize götürmüştü.

Davacı konumundaki SEC'in yönetiminin yıl içerisinde değişmesinin ardından, düzenleyici kurumun bu davalara yeni yaklaşımı da yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Yıl içerisinde her iki davada yaşanacak gelişmelerin kripto para piyasası üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.