2024'te Küresel Gaz Talebinde Artış Öngörülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2024'te Küresel Gaz Talebinde Artış Öngörülüyor

Asya piyasalarının etkisiyle 2024'te gaz talebi %2,8 artacak; LNG üretimi sınırlı kalacak.

21.01.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hızla büyüyen Asya piyasalarının etkisiyle 2024'te küresel gaz talebi yüzde 2,8 artarken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimindeki sınırlı büyüme ve aşırı hava olaylarının 2025'te piyasayı sıkı tutacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2024 piyasa gelişmelerini incelediği ve 2025'e dair öngörüde bulunduğu "Gaz Piyasası Raporu" yayımlandı.

Raporda, 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna Savaşı sonrasında yaşanan arz şokunun ardından piyasanın geçen yıl kademeli olarak dengelenmeye başladığı belirtildi. Ancak küresel gaz dengesinin kırılgan kalmaya devam ettiği ve bu durumun, doğal gaz arz güvenliğini artırmak için daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Hızla büyüyen Asya piyasalarındaki talep artışıyla, 2024'te küresel gaz talebi yüzde 2,8 oranında yani 115 milyar metreküplük (bcm) artış gösterdi. Bu artış, 2010 ile 2020 arasındaki yüzde 2'lik ortalama büyüme oranının üzerinde kaldı. Aynı zamanda, LNG üretimindeki ortalamanın altında büyümesi arzı sıkı tutarken, aşırı hava olayları da piyasadaki gerginliği artırdı.

Benzer dinamiklerin 2025'te de devam etmesi öngörülen raporda, ABD ve Katar'ın öncülüğünde devreye girmesi planlanan yeni LNG ihracat kapasitesinin de piyasada etkili olacağı belirtildi.

Raporda, Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkinin 1 Ocak'ta durdurulmasının, AB için acil bir arz güvenliği riski oluşturmasa da Avrupa'nın LNG ithalat gereksinimlerini artırabileceği ve 2025'te küresel piyasa dengelerini daha da sıkılaştırabileceği vurgulandı.

Öte yandan, Moldova'nın AB'ye kıyasla çok daha savunmasız olduğunun altı çizilerek, ülkenin enerji arz güvenliğini kış aylarında sağlamak için bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla koordinasyon içinde olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Daha sıkı piyasa dengeleri nedeniyle küresel gaz talebindeki büyümenin bu yıl yüzde 2'nin altına düşmesi öngörülürken, 2024'te olduğu gibi büyümenin büyük ölçüde Asya piyasalarındaki talep tarafından desteklenmesi ve bu bölgenin küresel gaz talebindeki artışın yarısından fazlasını oluşturması bekleniyor.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, artan talep ve LNG kapasitesindeki sınırlı büyüme nedeniyle piyasada önemli bir sıkılık gözlemlendiğini belirterek, "Artan jeopolitik belirsizlik ise riskleri artırıyor. Son enerji krizinin başlangıcından bu yana gaz arz güvenliği konusunda uluslararası iş birliği genişlemiş olsa da sorumlu üretici ve tüketicilerin daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Bu aktörler, güvenli ve emniyetli küresel gaz arzını güçlendirmek amacıyla kolektif çabalarını pekiştirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'te Küresel Gaz Talebinde Artış Öngörülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:02 Bolu Kartalkaya’daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı
09:43 Ümit Özdağ’ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemleri alındı Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
15:50 Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:38 ABD Başkanı Trump’ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu
15:32 Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında ’mağdur’ sıfatıyla ifade verecek Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:24 İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis
15:17 Türkiye’nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 11:13:03. #1.13#
SON DAKİKA: 2024'te Küresel Gaz Talebinde Artış Öngörülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.