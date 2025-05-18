2025 Aile Yılı: Memur-Sen’in Önerileri - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Aile Yılı: Memur-Sen’in Önerileri

2025 Aile Yılı: Memur-Sen’in Önerileri

Memur-Sen, 2025'i 'Aile Yılı' ilan etti ve aile hayatını güçlendirecek 13 maddelik paket sundu.

18.05.2025 13:14
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Memur-Sen Konfederasyonu, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ederek kamu görevlilerinin aile hayatını güçlendirecek 13 maddelik teklif paketini kamuoyuyla paylaştı. Manisa'da açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, aile yapısını destekleyici sosyal ve ekonomik düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Yasav, mevcut aile ve çocuk yardımlarının yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Eşi çalışmayan memura 2 bin 300 TL, çocuklar için ise 506 ve 253 TL yardım yapılıyor. Bu rakamlarla aile güçlenemez. Yardımlar artırılmalı" dedi.

Doğum ve süt izni süreleri uzatılsın

Kadın memurlar için doğum izninin doğum sonrası 52 haftaya çıkarılmasını isteyen Yasav, süt izninin de 2 yıl sürmesini ve ilk yıl 3 saat, ikinci yıl 1,5 saat olarak uygulanmasını talep etti. Ayrıca büyük kamu kampüslerinde zorunlu kreş hizmeti sunulmasını ya da çocuk başına aylık destek verilmesini önerdi.

Vergi indirimi ve çalışma süresi düzenlemesi

Gelir vergisinin kamu çalışanları için yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini belirten Yasav, evli ve çocuklu memurlar için ilave vergi indirimi uygulanmasını önererek, haftalık çalışma süresinin 32 saate, iş gününün ise 4 güne indirilmesi gerektiğini dile getirdi.

3600 Ek Gösterge ve emeklilik dengesi

Ahmet Yasav, 1. dereceye yükselen kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin 31 Aralık 2025'e kadar verilmesi gerektiğini vurgulayarak, memurların emekli aylıkları ile görev maaşları arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini söyledi.

Gençlere evlilik desteği

Genç kamu çalışanlarına yönelik teşviklerin artırılmasını isteyen Yasav, 50 bin TL evlilik yardımı ve 300 bin TL faizsiz evlilik ödeneği verilmesini teklif ettiklerini kaydederek, "Aile Yılı'na özel sunduğumuz bu öneriler hayata geçerse, sadece kamu çalışanları değil, toplumun temeli olan aile kurumu da güç kazanacaktır" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Aile Yılı: Memur-Sen’in Önerileri - Son Dakika

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