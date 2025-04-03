2025'te Otomotiv Pazarı %6,5 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

2025'te Otomotiv Pazarı %6,5 Azaldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2025'in ilk çeyreğinde %6,5 azalarak 276 bin 284 adet oldu.

03.04.2025 10:13
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında azalarak 276 bin 284 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında azalarak 276 bin 284 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 4,1 oranında azalarak 223 bin 793 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 15,5 azalarak 52 bin 491 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Mart ayında yüzde 6,4, otomobil pazarı yüzde 5,5 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10,2 oranında arttı. 2025 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Mart ayına göre yüzde 6,4 artarak 116 bin 900 adet oldu.

2025 Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 91 bin 828 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,2 artarak 25 bin 72 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 48 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 41,1 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 82,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 125 bin 442 adetle yüzde 56,1 pay, B segmenti otomobiller 57 bin 861 adetle yüzde 25,9 pay aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'te Otomotiv Pazarı %6,5 Azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2025'te Otomotiv Pazarı %6,5 Azaldı - Son Dakika
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