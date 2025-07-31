2025 Teknik Destek Programı Projeleri Belirlendi

2025 Yılı Teknik Destek Programı 3. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran döneminde toplam 21 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri gerçekleştirilerek; ön incelemede uygun bulunan başvurular teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu.

Desteklenecek projeler;

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 'Yiyecek İçecek İşletmelerinde Servis Hizmetleri ve Misafir İlişkileri Yönetimi',

Erzincan İli Arı Yetiştiricileri Birliği 'Erzincan Geven Balı Projesi',

S.S. Tortum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 'Kadın Emeği Nitelik Kazanıyor Tortum Turizmi Gelişiyor',

Sınırlı Sorumlu Afafet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 'Topraktan Küresel Pazara Kadın Kooperatifinde Dijital Dönüşüm',

Yakutiye Kaymakamlığı 'Gökyüzüne Açılan Kanatlar',

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 'Altın Dokunuşlar Erzurum Burma Bileziği Eğitim, Markalaşma ve Dijitalleşme',

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası 'Pasinler TSO Katma Değerli Ürün İmalat Süreçlerinde Yol Haritasının Oluşturularak İhracatın Geliştirilmesi',

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'Erzurum'da Bilinçli Süt Toplayıcıları ile Süte Değer Katıyoruz',

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 'Erzincan Turizminde Hizmet Kalitesinin Artırılması Eğitimi',

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 'Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu'

Bayburt Üniversitesi 'Bayburt Purutunun Coğrafi İşaret Çalışması ve 'Puruthana' Marka Tasarımının Tescil ve Pazarlama İletişimi Faaliyetleri' olarak bildirildi. - ERZİNCAN