237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da - Son Dakika
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237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da

12.06.2022 00:58
237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da

Spirit of Adventure isimli yolcu gemisi 525 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı.

Spirit of Adventure isimli yolcu gemisi 525 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı.

Bu sezon kruvaziyer hareketliliği yaşayan Bodrum'a dev yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. İngiliz bayraklı 237 metre uzunluğundaki 'Spirit of Adventure' isimli dev gemi, Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Ağırlıklı olarak içerisinde İngiliz olmak üzere 525 yolcu, 583 personel bulunan gemiden inen yolcular gümrük işlemlerinin ardından İlçe merkezinde yürüyüş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Geminin akşam saatlerinde Siracuse Limanı'na hareket edeceği belirtildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 237 metrelik gemi 525 yolcusuyla Bodrum'da - Son Dakika

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