3 bin rakımlı zirveye kafe - Son Dakika
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3 bin rakımlı zirveye kafe

26.07.2022 12:07
3 bin rakımlı zirveye kafe

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle batı standartlarını aratmayan kafe yapılacağı belirtildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle batı standartlarını aratmayan kafe yapılacağı belirtildi.

Hakkari Valiliği sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "Valiliğimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve DAKA işbirliğiyle Mergabütan Kayak Merkezimizin 3 bin rakımındaki zirvesine sporcularımızın hizmetine sunulmak üzere kafe yapılıyor. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3 bin rakımlı zirveye kafe - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 bin rakımlı zirveye kafe - Son Dakika
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