Hakkari Valiliği sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "Valiliğimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve DAKA işbirliğiyle Mergabütan Kayak Merkezimizin 3 bin rakımındaki zirvesine sporcularımızın hizmetine sunulmak üzere kafe yapılıyor. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › 3 bin rakımlı zirveye kafe - Son Dakika

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