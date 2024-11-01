36 Bin Mükellef İflasta, Vergi Borçları Açıklanıyor

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 36 bin 806 mükellefin bugün ilan edileceğini açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefleri bugün açıklayacaklarını belirterek, "Bu alacakların tahsili için gerekli tüm takipleri yapıyor, borcunu ödeme niyetinde olup zor durumdaki mükelleflerimize taksitlendirme yoluyla yardımcı oluyoruz. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığımızın takibi sonucunda maalesef listede yer alan 36 bin 806 mükellefin yüzde 88'inin iflas ettiği veya haklarında iflas kararı olmasa da mal varlığı bulunmadığı tespit edilmiştir. Çok uzun yıllara dayanan bu borçlar zaman aşımına uğrayana kadar devletin yasal kayıtlarında yer almaya devam ediyor. Özellikle sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelemizi yapay zeka teknolojilerini de etkin kullanarak kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.