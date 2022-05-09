3600 ek göstergede son toplantı yarın! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te olacak - Son Dakika

Ümit Özdağ'dan kendisine "Eğitilmiş biri" diyen Melih Gökçek'e olay yaratacak yanıt

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili geri sayım başladı. Bu kapsamda 10 Mayıs'ta gerçekleşecek üçüncü ve son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.

TASLAKLARIN KAMUOYU İLE PAYLAŞILMASI BEKLENİYOR

Kamuda yapılacak kapsamlı düzenleme için birden fazla taslak çalışma yapıldı. Toplantının ardından Mayıs ayı içerisinde 3600 ek gösterge için taslak metinlerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİLERİNİN EK GÖSTERGESİ 3600'E ÇIKARILACAK

3600 ek göstergedeki yeni düzenlemeyle öğretmenlerinden yanında polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.

SON TOPLANTI SONRASI NE OLACAK?

10 Mayıs'taki son toplantının ardından taslak, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

2022'DE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Emekli ikramiyesi ve maaşları için büyük önem arz eden bu düzenlemenin 2022 yılı içerisinde yasalaşması bekleniyor. Öte yandan ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.

EMEKLİ AYLIĞI YÜZDE 25 ARTACAK

Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı olan öğretmenin geliri yaklaşık 1.500 lira, 200 bin lira olan emekli ikramiyesi de 500 bin lira artacak.

Ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.