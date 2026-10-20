"40 dolarlık bileşen, 40 milyon dolarlık platformu işlevsiz kılabilir"

19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı kapsamında düzenlenen "Platform Siber Güvenliği" panelinde, askeri platformların tasarım aşamasından itibaren siber güvenlik katmanlarıyla donatılması gerektiği ve geleceğin muharebe sahasında asimetrik siber gücün belirleyici olacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Derneği işbirliğiyle düzenlenen 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, "Yeni Dünya Düzeninde Siber Savaşlar" temasıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamındaki "Platform Siber Güvenliği" başlıklı oturumda, savunma sanayisi temsilcileri, değişen tehdit algısını ve alınan stratejik önlemleri ele aldı.

Oturumda, geleneksel savaş konseptlerinin değiştiği, milyar dolarlık askeri platformların çok düşük maliyetli siber saldırılar veya yapay zeka destekli sistemlerle işlevsiz hale getirilebileceği gerçeğinin altı çizildi.

"Mermi atılmadan önce siber savaş başlıyor"

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, konuşmasında, geçmişte çeliği ve motoru güçlü olan ülkelerin savaşlarda avantaj sağladığını, ancak günümüzde bu durumun değiştiğini belirtti.

Son dönemdeki bölgesel çatışmalarda asimetrik teknolojilerin kullanımının arttığına işaret eden Yücel, "Bir yere askeri bir harekat olmadan önce siber savaş ve siber saldırılar başlıyor. Mermi atılmadan önce aslında siber savaşın başladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ucuz teknolojilerin, pahalı ve büyük platformlara karşı avantaj sağlayabildiğini vurgulayan Yücel, platform güvenliğinde dört temel ilkeye dikkati çekti.

Yücel, siber güvenliğin henüz tasarım aşamasında bir parametre olarak sisteme dahil edilmesi, tek bir güvenlik duvarı yerine katmanlı savunma oluşturulması, tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması ve "Kuantum Sonrası Kriptografi" çalışmalarına hız verilerek kriptografik egemenliğin tesis edilmesi gerektiğini bildirdi.

Siber güvenliğin şirketler için bir masraf değil, stratejik bir yatırım olduğunu dile getiren Yücel, insan kaynağına ve sıfır güven (Zero Trust) politikalarına yatırım yapılmasının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Savunma projelerinde siber güvenlik planı zorunluluğu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Murat Çizgel de konvansiyonel silahlara yönelik savunma anlayışının yerini siber tedbirlere bıraktığına değindi.

Platformları hacklemenin, onları fiziksel olarak imha etmekten daha az maliyetli ve etkili bir yöntem haline geldiğini vurgulayan Çizgel, SSB olarak yeni bir kuralı devreye aldıklarını açıkladı. Çizgel, "Artık SSB tarafından tasarımı ve üretimi gerçekleştirilecek tüm projelerde 'Siber Güvenlik Planı' bir mecburiyet. Yüklenici firmalar, tasarım sürecinden lojistik sürecine kadar alacağı tedbirleri bize sunmak zorunda." dedi.

Alt yüklenicilerin siber zafiyetlerinin tüm sistemi tehlikeye atabileceğine dikkati çeken Çizgel, savunma sanayisine ürün verecek en küçük firmaların dahi "Siber Hijyen" programına dahil edilerek belirli bir siber dirence kavuşturulacağını aktardı.

Yerli siber güvenlik ürünlerinin test edilmesi için özel bir platform kurduklarını belirten Çizgel, yapay zeka alanında da önemli bir projeyi başlattıklarını duyurdu.

"40 dolarlık bileşen, 40 milyon dolarlık platformu işlevsiz kılabilir"

HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü Salih Talay ise siber alanın, insan eliyle oluşturulmuş yeni bir savaş cephesi olduğunu ve hava, kara, deniz, uzay gibi tüm konvansiyonel alanları doğrudan etkilediğini belirtti.

Askeri platformların artık devasa veri üreten sensörlere dönüştüğünü söyleyen Talay, "40 milyon dolarlık bir uçağınız, tedarik zincirindeki 40 dolarlık bir donanım bileşeni yüzünden görev kaybı yaşayabilir veya uçamayacak duruma gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Siber saldırıların fiziksel saldırılarla eş zamanlı yapılması durumunda bütünleşik savunma planlarının riske gireceğine işaret eden Talay, özellikle otonom sistemlerde karar alma mekanizmalarında mutlaka insan unsurunun bulunması gerektiğini vurguladı.

Talay, savunma sanayisinin "kritik altyapı sektörü" olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 30 ila 50 yıl envanterde kalacak askeri platformların dijital güvenliğini sağlamak için uluslararası standartların ötesinde yerli ve milli siber güvenlik standartlarının ivedilikle oluşturulması gerektiğini ifade etti.