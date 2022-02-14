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5. Levent Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası temeli atıldı - Son Dakika

5. Levent Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası temeli atıldı

14.02.2022 11:11
5. Levent Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası temeli atıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından 5. Levent'te yapılan Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binasının temeli düzenlenen bir törenle atıldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından 5. Levent'te yapılan Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binasının temeli düzenlenen bir törenle atıldı.

Eyüpsultan'ın 29. mahallesi olan 5. Levent'e yapılan Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası temel atma törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Başkan Yardımcıları, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Eyüpsultan Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Sizlere güzel yatırımlarla hizmet etmeye devam edeceğiz"

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken: "5. Levent Mahallemiz hayırlı olsun. Yeni mahallenizde yeni tesislerle hep beraber olacağız. Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binamızın temelini attık. Hepimize hayırlı olsun. İlçemizde herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Burada da okullarımız, camimiz, sağlık ocağımız, muhtarlığımızla beraber güzel bir yapılanma oluşturduk. 10 bin nüfuslu bir mahalle burası. Sizlere güzel yatırımlarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bölgede 420 bin komşum var, bir arada yaşamaktan mutluyum. Şimdi Çobançeşme Parkı'nın içine çok büyük bir Çocuk Köyü yapıyoruz. Yakın zamanda oranın projesini de sizlerle paylaşacağız. Bunların hepsi sizlerin için" şeklinde konuştu.

Muhtarlık binası da yer alacak

Bayramoğlu Sitesi'nin hemen yanında temeli atılan binanın zemin katının bir bölümü ve birinci katının tamamı 5. Levent Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet verecek. Toplam inşaat alanı 309 metrekare olan binanın zemin katında ayrıca 5. Levent Mahalle Muhtarlığı yer alacak. - İSTANBUL

5. Levent Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası temeli atıldı
5. Levent Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası temeli atıldı
5. Levent Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası temeli atıldı
5. Levent Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası temeli atıldı
5. Levent Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası temeli atıldı

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Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Muhtarlık, Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 5. Levent Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası temeli atıldı - Son Dakika Ekonomi


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