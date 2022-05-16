70 kilo bozuk parayı ederinden fazla kazanmak için hurdacıya satan şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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70 kilo bozuk parayı ederinden fazla kazanmak için hurdacıya satan şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalandı

16.05.2022 10:40

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, topladığı 70 kilogram bozuk parayı değerinden fazla kazanmak için hurdacıya sattığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Kilosunu 70 liradan hesaplayıp satan şüpheli, "Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işleme tabi tutulacak.

Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tedavülde olan bozuk paraların hurdacılara satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, hızlı bir şekilde adrese geçerek beklemeye başladı. Bir süre bekleyen polis ekipleri, işyerine gelen şahıslara bozuk para satıldığından şüphelenerek harekete geçti.

KİLOSUNU 70 LİRADAN SATTILAR

İşyeri sahibi Ramazan Y.'nin yanına giden polis ekipleri, işyerinde bulunan çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu. Ramazan Y. polis ekiplerine paraları aldığı şahısları tanımadığını, telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavülde olan bozuk paraların da kilosunu 70 lira aldığını söyledi.

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNU DEVREDE

Bunun üzerine Beyoğlu polisi işyeri sahibi Ramazan Y. ve sonrada tespit ettikleri paraları alan hurdacıya getiren Meshud A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyete götürülen şahsılara ifadelerinin alınmasının ardından "Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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Muhalefet, Beyoğlu, Polis, Türk, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 70 kilo bozuk parayı ederinden fazla kazanmak için hurdacıya satan şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 70 kilo bozuk parayı ederinden fazla kazanmak için hurdacıya satan şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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