AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Mayıs 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 8 artış yönünde oldu.
Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin artış beklentileri yüzde 7,2 ile yüzde 8,9 aralığında yer aldı.
Ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 10,2 artacağını öngörüyor.
Arındırılmış sanayi üretimi endeksi nisanda aylık yatay seyrederken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 10,5 yükselmişti.
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