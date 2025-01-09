AA Teknoloji'den Yenilikçi Dron: Tepe - Son Dakika
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Ekonomi

AA Teknoloji'den Yenilikçi Dron: Tepe

AA Teknoloji\'den Yenilikçi Dron: Tepe

AA, Tepe dronunu geliştirerek savaş ve acil durumlarda görsel temas sağlamayı hedefliyor.

09.01.2025 15:48
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Anadolu Ajansı (AA) Sistem ve Siber Güvenlik Direktörü Emre Çebişli, AA Teknoloji olarak Tepe isimli dronu, AA çalışanlarının sahada edindiği deneyimlerle geliştirdiklerini belirterek, "Tepe ile özellikle savaş, deprem, sel ya da toplumsal olaylarda görsel temas sağlanabilecek." dedi.

AA Teknoloji'nin ürettiği haberci dronu Tepe, Suriye- Türkiye sınırında terör örgütü PKK/ YPG işgali altındaki Aynularab (Kobani) ilçesine Tenef'teki ABD üssünden gönderildiği öğrenilen T duvarlarının yerleştirildiği binayı havadan ve yerden görüntüledi.

Çebişli, Tepe dronun çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, AA Teknoloji'nin en kıymetli ürünlerinden birisi olan dronun ilk görevini bu hafta itibarıyla başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA Teknoloji'nin, AA çalışanlarının sahada edindiği deneyimlerle bu ürünü geliştirdiğini belirten Çebişli, "Kameramanlarımızın hangi koşullarda çalıştığının analizlerini yaptık. Tepe ile özellikle savaş, deprem, sel ya da toplumsal olaylarda görsel temas sağlanabilecek. Kameramanlarımız, riskli bölgelerde can güvenliklerine tehdit oluşturmadan çalışabilecek." diye konuştu.

"Canlı yayın özelliği bulunuyor"

Ürünün stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Çebişli, "Tepe, uçmanın zor olduğu, görsel temasın olmadığı riskli ve stratejik bölgelerde, alçak ve dar alanlarda uçuş yapabiliyor. Aerodinamik testlerini de başarıyla tamamladık. Güçlü rüzgarlar karşısında da rahatlıkla çalışabiliyor ve 10 kilometre menzilin üzerine çıkabiliyor. Canlı yayın özelliği de bulunuyor. Ürünü geliştirmek için AR-GE çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tepe'nin 4K görüntü kalitesine sahip iki kamerasının bulunduğuna dikkati çeken Çebişli, dronun üst düzey görüntü kalitesi sunduğunu söyledi.

Çebişli, dronun, üzerinde bulunan depolama alanları ve operatörün kullandığı gözlüklere de kayıt yaptığını belirterek, Tepe'nin kısa süre içinde seri üretimine geçmeyi planladıklarını bildirdi.

"Teknoloji dünyasına katkı sunmaya devam edeceğiz"

AA Teknoloji'nin en önemli ürünlerinden birinin Tepe olduğunu, siber güvenlik alanında da kendi öz kaynaklarıyla ürünler geliştirdiklerini anlatan Çebişli, "Teknoloji şirketimiz bünyesinde ajansımızın ve sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yenilikçi ürünler geliştirmeye, bunlarla ülkemizin teknoloji dünyasına katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA Medya Teknolojileri Uzman Yardımcısı Emrullah Yılmaz da sahada Tepe drona ilişkin edindiği deneyimleri aktardı.

Dronun GPS bağımlılığının olmadığını, bu nedenle sahte GPS'lerden etkilenmediğini bildiren Yılmaz, Tepe'nin kompakt ve kolay kurulabildiğini, bataryalarının hızlı şarj edilebilmesinin de sahada çalışmaya katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AA Teknoloji'den Yenilikçi Dron: Tepe - Son Dakika

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