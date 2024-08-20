AB, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere vergi oranlarında değişiklik yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere vergi oranlarında değişiklik yapacak

AB, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik vergi oranlarında değişiklik yapmayı planlıyor. Tesla için ise vergi oranı düşürülecek.

20.08.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik teklif ettiği vergi oranlarında bazı değişiklikler yapmayı, Tesla için ise istisna uygulayarak vergiyi yüzde 20,8'den 9'a düşürmeyi planlıyor.

AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlatılan soruşturmanın bir adımı olarak hazırlanan "nihai bulgu" taslağını açıkladı.

Açıklamada, soruşturmadaki bulguların paylaşılmasının taraflara konuyla ilgili görüşlerini sunma imkanı sağladığı kaydedildi.

Komisyonun, gelecek bütün yorumları analiz ettikten ve üye ülkelerin görüşlerini aldıktan sonra nihai kararı AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanacağına dikkat çekilen açıklamada, daha önce teklif edilen vergi oranlarında bazı değişiklikler yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, yeni teklif kapsamında BYD'ye yüzde 17, Geely'ye 19,3, SAIC'e 36,3, soruşturmada işbirliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticilerine yüzde 21,3, işbirliği yapmayan diğer şirketlere ise yüzde 36,3 vergi uygulanacağı, Çin'den ihracat yapan Tesla'ya ise bireysel olarak yüzde 9'luk vergi oranı getirileceği belirtildi.

AB üreticileri ile işbirliği ve ortaklık yapan Çinli üreticilerin öngörülenden daha düşük vergi oranlarından yaralanabileceği hatırlatılan açıklamada, söz konusu telafi edici vergilerin geriye dönük olarak tahsil edilmemesi kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmadaki kesin bulguları içeren yönetmeliğin en geç 30 Ekim'e kadar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacağı bildirildi.

AB Komisyonu, 5 Temmuz'da Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlamıştı. Bu kapsamda, BYD yüzde 17,4, Geely yüzde 19,9, SAIC yüzde 37,6, soruşturmada işbirliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticileri ortalama yüzde 20,8, işbirliği yapmayan diğer şirketler ise yüzde 37,6 vergiye tabi tutulmuştu.

Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu.

Açıklanan son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine ekleniyordu. Söz konusu kararla Tesla'ya yüzde 20,8 ek gümrük vergisi getirilmesi bekleniyordu. Son teklif bu oranı yüzde 9'a indiriyor.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyordu.

Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyordu.

AB'de satılan elektrikli araçlar arasında Çin markalarının payı 2019'da yüzde 1'in altındayken, son dönemde yüzde 8'e ulaşmıştı.

Çin'in benzer segmentlerdeki elektrikli otomobil fiyatları Avrupa'da üretilen modellerin yüzde 20 altında seyrediyordu.

Çin'de, BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupa şirketlerinin üretimi yapılıyor.

Avrupa'daki, özellikle Fransa gibi bazı ülkelerdeki, üreticiler, Çin yapımı modellerin iç pazarlarında hakimiyet kurmasından rahatsızlık duyuyordu.

Alman üreticiler ise Çin'le ilişkilerin gerilmesinden ve bu pazardaki kayıplardan çekiniyor ve vergiye karşı çıkıyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere vergi oranlarında değişiklik yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 15:26:09. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere vergi oranlarında değişiklik yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement