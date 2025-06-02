AB'den ABD'ye Tarife Tepkisi - Son Dakika
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Ekonomi

AB'den ABD'ye Tarife Tepkisi

02.06.2025 16:48
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AB, ABD'nin çelik tarifelerini artırmasını üzüntüyle karşıladı ve karşı önlemler alabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, ABD ile tarifeler konusunda müzakerelerin hızlandığını, ancak görüşmelerde bir sonuca ulaşılmaması halinde karşı önlemler alacaklarını ifade etti.

Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum tariflerinin yükseltileceği yönündeki açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"AB olarak, ABD'nin çelik tarifelerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağını duyurmasından büyük üzüntü duyuyoruz." diyen Gill, kararın küresel ekonomideki belirsizliği artıracağını ve Atlantik'in her iki yakasındaki tüketiciler ve işletmeler için maliyetleri yükselteceğini belirtti.

Gill, tarife artışının AB ile ABD arasında çözüm için gösterilen çabalara zarar verdiğine işaret ederek, AB'nin bu konuda müzakerelere alan açmak için karşı önlemlerini durdurduğunu anımsattı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinin ardından her iki tarafın ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandırma konusunda anlaştıklarına işaret eden Gill, bu konuda ilerleme olduğunu, Brüksel'den teknik ekiplerin Washington'a gittiğini, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in de ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile çarşamba günü Paris'te görüşme yapacağını anlattı.

Gill, "Müzakerelerin dengeli bir sonuca ulaşmaması halinde AB bu son tarife artışına yanıt olarak karşı önlemler uygulamaya hazırdır." dedi.

Komisyonun, AB'nin çıkarlarını savunmak için harekete geçmeye hazır olduğuna işaret eden Gill, çalışanları, tüketicileri ve sanayiyi koruyacaklarını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, 31 Mayıs'ta çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı.

Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı. Söz konusu tarifeler 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den ABD'ye Tarife Tepkisi - Son Dakika

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