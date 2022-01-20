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AB, dijital platformları daha güvenli hale getirmeye çalışıyor - Son Dakika

AB, dijital platformları daha güvenli hale getirmeye çalışıyor

20.01.2022 19:17
AB, dijital platformları daha güvenli hale getirmeye çalışıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Google, Facebook gibi çeşitli dijital platformların kullanıcılar için daha güvenli hale getirilmesini sağlamak üzere yeni kurallar belirlenmesini talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Google, Facebook gibi çeşitli dijital platformların kullanıcılar için daha güvenli hale getirilmesini sağlamak üzere yeni kurallar belirlenmesini talep etti.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurul oturumunda, dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak "Dijital Hizmetler Yasası" teklifi görüşüldü.

AP milletvekilleri, dijital platformlara yeni katı kurallar getirecek yasanın AB Konseyi ile müzakere edilmesini içeren yetki belgesini 530 "evet", 78 "hayır" ve 80 "çekimser" oyla kabul etti.

Yetki belgesine göre, yeni yasayla çevrim içi platformlar, sosyal medya ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları ve hesap verebilirlik kuralları açık biçimde tanımlanacak.

Platformlar, internet kullanıcıları için daha güvenli bir alana dönüştürülecek. Platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak ve bu algoritmalardan sorumlu tutulması sağlanacak.

Platformların içerik denetimi iyileştirilecek.

İnternetteki yasa dışı ürünler, hizmetler ve içeriklere karşı önlemler ve bunların kaldırılma prosedürü açık biçimde tanımlanacak.

Yasa dışı veya zararlı içeriğin yayılmasında oluşturdukları belirli riskler nedeniyle büyük çevrim içi platformlar ilave yükümlülüklere tabi tutulacak.

Çevrim içi platformların, kullanıcıların davranışlarını etkilemek için karanlık modeller ve aldatıcı teknikler kullanmasına izin verilmeyecek.

Reşit olmayanlar internet ortamındaki ürün ve hizmet pazarlamalarından korunacak. Reşit olmayanlara yönelik doğrudan reklam yasaklanacak.

AB, 20 yıl önce hazırlanan e-ticaret kurallarını günün koşullarına uygun biçimde güncellemeye çalışıyor.

Bu aşamadan sonra söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için AP ile AB Konseyi arasında müzakereler yürütülecek.

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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Facebook, Google, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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