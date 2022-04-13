AB, el sanatları ve sanayi ürünlerini coğrafi işaretle koruyacak - Son Dakika
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AB, el sanatları ve sanayi ürünlerini coğrafi işaretle koruyacak

13.04.2022 14:03
AB, el sanatları ve sanayi ürünlerini coğrafi işaretle koruyacak

Avrupa Birliği (AB), el sanatları ve endüstriyel ürünlerin daha iyi korunmasını sağlamak için bunları coğrafi işaret tesciline dahil etmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), el sanatları ve endüstriyel ürünlerin daha iyi korunmasını sağlamak için bunları coğrafi işaret tesciline dahil etmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu, çeşitli ürünlerin korunması için hazırladığı düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, el sanatları ve sanayi ürünleri coğrafi işaret kapsamına dahil edilecek.

Geleneksel Murano camı, Donegal el dokuması, Limoges porselen, Solingen bıçağı ve Boleslawiec seramikleri gibi çeşitli ürünler bu kapsama girecek.

Söz konusu ürünler coğrafi işaret alarak AB çapında korunacak. Böylece üreticilerin hakları daha fazla muhafaza edilecek.

Halihazırda, AB'de sadece tarım ürünleri, gıda ve içecekler coğrafi işaret kapsamına giriyordu. Bu kapsam genişletilmiş olacak.

Söz konusu düzenleme, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, el sanatları ve sanayi ürünlerini coğrafi işaretle koruyacak - Son Dakika


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