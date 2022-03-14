AB, kamu ihalelerine yeni kurallar getiriyor - Son Dakika
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AB, kamu ihalelerine yeni kurallar getiriyor

14.03.2022 22:47
AB, kamu ihalelerine yeni kurallar getiriyor

Avrupa Birliği (AB), kendi şirketlerine kısıtlama uygulayan ülkelerin firmalarının kamu ihalelerine erişimini sınırlandıracak.

Avrupa Birliği (AB), kendi şirketlerine kısıtlama uygulayan ülkelerin firmalarının kamu ihalelerine erişimini sınırlandıracak.

AB Komisyonu, kamu alımları konusundan Uluslararası Tedarik Enstrümanı (IPI) adlı bir mekanizma kurulması konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB, üçüncü ülkelerdeki kamu ihalelerine erişimin Avrupa şirketlerine açık olmasını sağlamak için girişimlerde bulunacak.

AB Komisyonu, şirketlerine kamu alımlarında kısıtlama olduğu iddia edilen durumlarda soruşturma başlatacak.

Avrupa şirketlerine kısıtlamalar uygulamaya devam eden bir ülke şirketinin AB ülkelerindeki ihalelere erişimi kısıtlanacak.

Üçüncü ülke şirketinin ihale teklifinde ayarlamalar yapılabilecek.

Ayarlamalarda yabancı şirketin teklifine ceza olarak yüzde 20 oranında daha yüksek fiyat uygulanabilecek.

Böylece, AB şirketlerinin daha uygun bedelle ihaleyi alması sağlanacak.

Bu aşamadan sonra mekanizmanın yürürlüğe girmesi için AP ve AB Konseyi tarafından resmen onaylanması gerekiyor.

Söz konusu mekanizmanın, özellikle Avrupa ülkelerinde yoğun biçimde faaliyet gösteren Çin firmalarını etkilemesi bekleniyor.

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Avrupa Parlamentosu, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, kamu ihalelerine yeni kurallar getiriyor - Son Dakika


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