AB Komisyonu'ndan Deutsche Börse'ye Baskın

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, türev piyasalarına yönelik kartel soruşturması kapsamında Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse'de arama yaptı.

AB Komisyonu, iki üye ülkede finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yerleşkelerinde habersiz antitröst denetimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Denetlenen şirketlerin finansal türev ürünlerinde AB antitröst kurallarını ihlal etmiş olabileceğinden endişe edildiği ifade edilen açıklamada, baskınların, rekabete aykırı olduğundan şüphelenilen uygulamalara yönelik ön soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Komisyon denetimlerinin şirketlerin rekabete aykırı davranıştan suçlu olduğu anlamına gelmediği anımsatıldı.

Deutsche Börse yetkilisi, türevlerle ilgili antitröst ihlal iddiaları nedeniyle AB Komisyonunun, kurumlarına baskın düzenlediğini doğruladı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara küresel cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede yüksek para cezaları uygulayabiliyor.