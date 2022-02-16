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AB, Rusya'nın gazı kesmesi halinde bu kışı geçirebilecek durumda - Son Dakika

AB, Rusya'nın gazı kesmesi halinde bu kışı geçirebilecek durumda

16.02.2022 13:36
AB, Rusya'nın gazı kesmesi halinde bu kışı geçirebilecek durumda

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesi halinde bile bu kışı geçirebilecek durumda olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesi halinde bile bu kışı geçirebilecek durumda olduğunu söyledi.

Von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda AB-Rusya ilişkileri, Avrupa güvenliği ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri tehdidi konularında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Avrupa'nın hızlı ve kuvvetli tepki göstereceğine işaret eden von der Leyen, "Sadece mal varlıklarını dondurmaktan ve Rus bireylere yönelik seyahat yasağından bahsetmiyoruz." dedi.

Von der Leyen, Rus ekonomisinin yüksek teknolojili ürünleri ithal etmesi gerektiğini belirterek, "Yaptırımlarımız çok sert olabilir. Kremlin bunu çok iyi biliyor." diye konuştu.

"Avrupa'nın gaz depolarında doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde"

Rusya'nın enerji konusunu "silah olarak kullanması" durumuna da hazırlıklı olduklarına dikkati çeken von der Leyen, " Gazprom, yüksek talebin olduğu bir dönemde Avrupa'ya gaz tedarikini kısıtlıyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu anımsatarak, söz konusu davranışların Rusya'nın enerji tedariki konusundaki itibarına zarar verdiğini anlattı.

AB'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini artırma ihtimali olan bazı ülkelerle görüştüğünü aktaran von der Leyen, ocak ayında 120'den fazla gemiyle 10 milyar metreküplük rekor düzeyde LNG aldıklarını vurguladı.

Von der Leyen, Avrupa ülkelerinin Kırım'ın ilhakından bu yana LNG terminallerinin sayısını artırdığını belirterek, doğal gaz boru hattı ve elektrik bağlantılarını da kuvvetlendirdiklerini söyledi.

Son haftalarda, Rusya'nın AB'ye gaz akışını kısmen veya tamamen kesmeye karar vermesi durumunda olası bütün senaryoları incelediklerini bildiren von der Leyen, "Modellerimiz artık bu kış daha güvende olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Von der Leyen, tam bir kesinti olması durumunda uygulanacak yeni bir dizi acil durum önlemi de geliştirdiklerini ifade ederek, "Bu krizden çıkarabileceğimiz derslerden biri, Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak için enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğun bir şekilde yatırım yapmamız gerektiğidir." diye konuştu.

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Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Doğalgaz, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, Rusya'nın gazı kesmesi halinde bu kışı geçirebilecek durumda - Son Dakika Ekonomi


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