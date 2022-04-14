AB ülkelerinde martta ticari seferler arttı - Son Dakika
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AB ülkelerinde martta ticari seferler arttı

14.04.2022 12:16
AB ülkelerinde martta ticari seferler arttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, mart ayında ticari uçuşlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 arttı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, mart ayında ticari uçuşlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde geçen ay gerçekleştirilen ticari seferlere ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde Mart 2021'de toplam 151 bin 986 adet ticari sefer gerçekleştirilirken, söz konusu rakam bu yılın aynı döneminde 389 bin 181'e yükseldi. Böylece ticari uçuşlar, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 156 artış gösterdi.

Salgın öncesindeki 2019'un mart ayında toplam ticari sefer sayısı 530 bin 400 olarak gerçekleşmişti.

AB ülkelerinde bu yılın mart ayında ticari sefer sayısı salgın öncesindeki Mart 2019'un yüzde 27 gerisinde kaldı.

Böylece, salgın döneminde ciddi ölçüde yavaşlayan havacılık sektörü, bu yılın mart ayında kısmen toparlandı.

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Avrupa Birliği, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB ülkelerinde martta ticari seferler arttı - Son Dakika


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