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ABB tarafından başlatılan çiftçiye mazot desteğinde başvurular 18 Şubat'ta sona eriyor - Son Dakika

ABB tarafından başlatılan çiftçiye mazot desteğinde başvurular 18 Şubat'ta sona eriyor

13.02.2022 12:10
ABB tarafından başlatılan çiftçiye mazot desteğinde başvurular 18 Şubat'ta sona eriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yerli üreticilere yönelik başlattığı 'mazot desteği' için başvurular online olarak devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yerli üreticilere yönelik başlattığı 'mazot desteği' için başvurular online olarak devam ediyor. Şu ana kadar 18 bin 886 Başkentli çiftçi başvuruda bulunduğu mazot desteği için başvurular 18 Şubat tarihinde sona erecek.

Başkent'te kırsal kalkınma hamlesi başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan mazot fiyatları nedeniyle yerli üreticilere ekonomik yönden destek olmak amacıyla 'mazot desteği' sağlamak için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlık yazısı ile Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine taşıdığı mazot desteğinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından başlatılan destek için 12 Ocak-13 Şubat 2022 tarihleri arasında 18 bin 886 çiftçi başvuruda bulundu.

Mazot desteği için başvurular online ortamda alınıyor

Yerli üretimi teşvik etmeyi amacıyla "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresi üzerinden online devam eden ve yoğun ilgi gösterilen destek başvuruları, 18 Şubat 2022 saat 17.00'ye kadar alınmaya devam edecek. Mazot desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Destekleme Başvuru Merkezi üzerinden elektronik ortamda 'Çiftçi Belgesi (ÇKS) ve Traktör Ruhsatı' ile başvuruda bulunabilecek.

Mazot desteği için üreticilerde aranan şartlar ise şöyle:

18 yaşından büyük olmak,

Aynı haneden yalnızca 1 kişi yararlanabilecek,

İkametgah adresi Ankara dışında olanlar yararlanamayacak,

Başvuru sahibine ait traktör varlığı,

Çiftçi belgesinin 2021 veya 2022 yılına ait olması gerekiyor,

E-devlet çıktısı çiftçi belgesi (ÇKS belgesi) ve traktör ruhsatı kabul edilmeyecek,

Yüklemelerin yapıldığı tarih itibarıyla en geç 3 ay içerisinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın belirleyeceği bir tarihte harcanmayan bakiyeler belediye hesabına aktarılacak.

Başkentli çiftçilere yaklaşık 60 bin başkent kart dağıtılacak

Gıda yardımları başta olmak üzere kömür ve doğal gaz desteklerini de Başkent Kart üzerinden yaparak sosyal yardımlar konusunda Başkent'te yeni destek anlayışını yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, kırsal destekleri de yerli üreticilere "Başkent Kart" üzerinden dağıtmaya başlayacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı mazot desteği başvurularının dışında 25 ilçede Başkent Kart dağıtımına devam ediyor. İlk etapta yaklaşık 60 bin Başkent Kart dağıtımının yapılmasının planlandığı Ankara'da bugüne kadar Başkent Kart başvurusu yapan çiftçi sayısı da 22 bin 608'e ulaştı. - ANKARA

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Başkent Kart, Motorin, Çiftçi, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ABB tarafından başlatılan çiftçiye mazot desteğinde başvurular 18 Şubat'ta sona eriyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABB tarafından başlatılan çiftçiye mazot desteğinde başvurular 18 Şubat'ta sona eriyor - Son Dakika
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