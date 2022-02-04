ABD Başkanı Biden istihdam verilerini değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede istihdamın her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, daha fazla yüksek ücretli işe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Biden, ABD'de bugün açıklanan istihdam raporunun ardından ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede istihdamın her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Biden, Amerikalıların işlerine geri döndüğünü söyledi.

Biden, istihdamın ocakta 467 bin kişi arttığını anımsatarak, istihdamdaki yükselişe ilişkin "burada tarih yazıldı" ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin son 3 haftada yarı yarıya azaldığına dikkati çeken Biden, yine de tetikte olunması gerektiğini dile getirdi.

Biden, birçok çalışanın ücretlerinin bu yıl arttığına işaret ederek, "Daha fazla yüksek ücretli işlere ihtiyacımız var." dedi.

Fiyat artışlarına da değinen Biden, benzin ve gıda fiyatlarının arttığını, bunları düşürmeye yönelik çalışmaların yapıldığını anlattı.

Biden, "Ücretleri yükseltmeye devam edelim ve maliyetleri düşürmeye başlayalım." diye konuştu.

Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, ocakta 467 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 4 oldu.

Ülkede işsizlik oranı Kovid-19 salgınının etkisiyle nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.