ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Düşüşte

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, nisanda aylık bazda yüzde 6,3 düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 azalarak 296,3 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 7,6 azalması yönündeydi. Art arda dört aylık yükselişin ardından düşüş kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, mart ayında yüzde 7,6 artmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,2 artarken, savunma hariç siparişler ise yüzde 7,5 azaldı. Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.