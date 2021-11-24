ABD'de dayanıklı mal siparişleri ekimde azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ekimde aylık yüzde 0,5 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalarak 260,1 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. Söz konusu veri, eylülde yüzde 0,4 azalışla 261,3 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin ekim ayındaki azalışında, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin yüzde 2,6, savunma dışı uçak ile parçalarına yönelik siparişlerin yüzde 14,5 ve savunma uçağı ile parçalarına ait siparişlerin yüzde 21,8 azalması etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler ekimde yüzde 0,5 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 0,8'lik artış kaydetti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.