ABD'de dayanıklı mal siparişleri martta beklenenden az arttı - Son Dakika

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, martta aylık yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 275 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde beklentilerin altında yükseliş kaydeden dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 1 artması öngörülüyordu. Söz konusu veri, şubatta yüzde 1,7 azalışla 272,7 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin geçen aydaki yükselişinde, bilgisayar ve elektronik ürünlerine yönelik siparişlerin yüzde 2,6 artması etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler geçen ay yüzde 1,1 ve savunma hariç siparişler yüzde 1,2'lik artış gösterdi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.