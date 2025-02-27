ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Yükseldi

Ekonomi

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, ocakta yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artarak 286 milyar dolara yükseldi.

İki aylık düşüşün ardından artış kaydeden dayanıklı mal siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 2 artması yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, Aralık 2024'te de yüzde 1,8 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yatay bir seyir izlerken, savunma hariç siparişler yüzde 3,5 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.