ABD'de enflasyon martta 41 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de enflasyon martta 41 yılın zirvesine çıktı

12.04.2022 16:05
ABD'de enflasyon martta 41 yılın zirvesine çıktı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı. TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,8 artmıştı.

Benzin fiyatındaki artış enflasyonu körükledi

Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 8,5 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin martta yıllık bazda yüzde 8,4 artması yönündeydi.

Yıllık enflasyon Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkarken, şubatta yıllık bazda yüzde 7,9 seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Enerji endeksi altındaki benzin fiyatları martta aylık yüzde 18,3, yıllık yüzde 48 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,8 artış kaydetti. Barınma endeksi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5 arttı.

Çekirdek enflasyon beklenenden az arttı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,6 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 artmıştı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ham petrol fiyatlarını artırması nedeniyle enflasyonun mart ayında hızlandığını belirtti.

YORUMLAR
500
ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu ABD'de enflasyon, Mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5'e yükselerek son 41 yılın en yüksek seviyesini gördü. ABD'de enflasyon, Mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5'e yükselerek son 41 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon martta 41 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:58 Öğrenciler Ali Babacan'ı propaganda yapmakla suçlayıp ODTÜ'ye almadı
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Hindi anlamına gelen "Turkey" yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:32 Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak! Mine'nin bebeğinin babası kim çıkacak?
15:27 Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu
15:27 Asal Araştırma'nın anketi ortaya koydu: HDP'nin tavrı seçimin kaderini değiştirebilir
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 16:15:10. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de enflasyon martta 41 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement